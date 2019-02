LA TRAGEDIA PADOVA Aveva deciso di lasciarlo. E questa è stata la scintilla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAPADOVA Aveva deciso di lasciarlo. E questa è stata la scintilla che ha fatto scattare l'ultimo litigio. Così violento che, in preda al panico, la donna ha preso in braccio il suo bambino di soli 4 anni, temendo che le botte del padre potessero arrivare anche a lui, e si è precipitata all'ingresso della casa a fianco. «Aiutami, mio marito sembra impazzito» ha gridato al vicino mentre era ancora fuori dal cancello, con tutto il fiato che aveva in gola. Così l'uomo ha fatto entrare la giovane madre col suo piccolo, e poi ha...