NEW YORK Lo show MasterChef Junior e i suoi spettatori hanno perso una stella, una delle più care e fragili nella collezione di aspiranti cuochi che hanno partecipato alla trasmissione. Ad un anno dalla diagnosi di un raro tumore ai tessuti molli, è morto nella cittadina di Gary in Indiana Ben Watkins, ad appena quattordici anni di età.

Ben aveva partecipato all'edizione giovanile di Masterchef nel 2018, poco dopo aver compiuto undici anni, e sei mesi dopo aver subito la sorte peggiore che possa toccare ad un bambino della sua età. Il padre Michael aveva ammazzato con un colpo di pistola la moglie e madre di Ben, e poi con la stessa arma si era tolto la vita. Tra i due genitori le cose non funzionavano da tempo; si parlava di divorzio, e la tensione aveva finito per scatenare la tragedia. I riflettori che a quel tempo si puntarono sul figlio sopravvissuto trovarono un bambino vivace, molto ben inserito nella comunità nella quale viveva dopo che la famiglia si era trasferita da Chicago per sottrarre il piccolo dalla violenza rampante della grande città.

Ben era uno studente di buon profitto, e nel tempo libero aiutava a ricostruire biciclette da donare ai bambini più bisognosi. Sognava di diventare ingegnere, ma nel frattempo coltivava un'altra grande passione: la cucina e la pasticceria. Nel ristorante barbecue che il padre aveva aperto a Gary in suo onore Big Ben, c'era una sezione di dolci e paste fatte sul posto. Nello scaffale si trovavano in vendita anche i biscotti fatti dal figlio, insieme ai pani di banana e di cannella che aveva cotto nel forno casalingo.

