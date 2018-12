CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIANAPOLI I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato per omicidio stradale C.D., 21enne che gareggiando in auto con avversario un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato scorsi provocò un incidente costato la vita a un netturbino. Alla guida della 500 del nonno e con a bordo la sua ragazza, C.D. ha ingaggiato una gara con un giovane e durante la corsa lungo il centro cittadino di Pozzuoli, ha investito frontalmente, uccidendolo all'istante, Alfonso Campochiaro, un netturbino 62enne. L'uomo, in motorino, si...