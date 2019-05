CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMOSCA Nessuno in Russia si sarebbe aspettato un incidente del genere con protagonista sfortunato un gioiello d'ultima generazione pieno di diavolerie elettroniche di ogni tipo come il Sukhoj Superjet-100. Ed invece è accaduto l'inimmaginabile domenica sera nei cieli della capitale. Da due giorni specialisti e semplici testimoni si interrogano sulle vere cause della sciagura aerea e tentano di ricostruire le varie fasi dell'incidente, mentre i social media sono pieni di commenti di segno opposto. Stando a quanto racconta il...