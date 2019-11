CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMEOLO (VE) Chiuso il capitolo civile con un risarcimento milionario al bambino superstite e ai familiari dei Carrer, si apre adesso il fronte penale. La Procura di Napoli ha infatti presentato la richiesta di rinvio a giudizio per l'amministratore della società Vulcano Solfatara e dei suoi cinque soci, con l'accusa di omicidio colposo e disastro colposo per la morte di Lorenzo di 11 anni e dei genitori Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella, precipitati in una voragine che si era aperta all'improvviso sul suolo della solfatara di...