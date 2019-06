CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAMARCON (VENEZIA) L'odore di bruciato ammorba l'aria. A impedire l'accesso nella villetta divorata dalle fiamme al civico 3 di via Raffaello a Marcon ci sono i sigilli posti dai carabinieri, su disposizione della pm di turno. I corpi degli anziani proprietari sono stati ormai rimossi: Silvano Conte, 86 anni, e la moglie Maria Favaretto, 85, morti carbonizzati al piano terra devastato dalla furia del fuoco. Lei l'hanno trovata in camera sul letto dove era costretta da una grave infermità e con una gamba amputata. Lui in cucina, sulla...