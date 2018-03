CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAMANTOVA Si sono impiccati davanti all'unica figlia di sei anni, che è rimasta per ore davanti ai due cadaveri. Marito e moglie di nazionalità indiana di 35 e 27 anni, lui operaio in un allevamento di bovini della zona, lei casalinga, si sono tolti la vita giovedì sera nella loro casa nelle campagne di Pegognaga, in provincia di Mantova.Si sono stretti la stessa corda attorno al collo, poi l'hanno fatta passare per il corrimano della scala interna e si sono lasciati andare. A scoprire i corpi e la bambina che li vegliava il nonno...