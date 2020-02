LA TRAGEDIA

LODI Velocità: 298 chilometri all'ora. Federico Vadalà, 23 anni, sta andando a Roma per un provino di Temptation Island, guarda il display e scatta una foto che spedisce alla mamma. Cinque minuti dopo, alle 5.34 di mattina, il Frecciarossa 1000 AV 9565 diretto a Salerno deraglia. E' il primo della giornata a partire, ha lasciato da 24 minuti la stazione Centrale di Milano. Ma arrivato a Ospitaletto Lodigiano «uno scambio doveva essere posto in una certa posizione e invece così non era», spiega il capo della procura di Lodi Domenico Chiaro. E il locomotore, «anziché andare dritto per dritto», sterza sulla sinistra, si stacca dal resto del treno, centra due carrelli della manutenzione e sbatte contro un deposito attrezzi delle Ferrovie.

Per i due macchinisti, Giuseppe Cicciù, 51 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59 anni, di Capua ma residente a Pioltello tristemente famosa per un altro disastro ferroviario, è impossibile sopravvivere allo schianto. Vengono sbalzati fuori dal Frecciarossa, un corpo viene trovato poco distante dalla motrice, l'altro a una cinquantina di metri. I binari deformati e le incisioni impresse dalle ruote sulle traversine tracciano il percorso che il Frecciarossa non avrebbe mai seguito se non fosse stato deviato dallo scambio. Appena è uscito dal tracciato è scattato il sistema di sicurezza che ha sganciato il convoglio, evitando il disastro: il resto del treno è rimasto sulla sede ferroviaria anche se completamente fuori dai binari, il secondo vagone è sdraiato su un fianco. La locomotiva è andata per conto suo e le prime carrozze erano quasi vuote, solo per questo non è stata una strage: due morti e 31 feriti, nessuno in gravi condizioni.

«Poteva essere una carneficina», afferma il prefetto di Lodi Marcello Cardona. E invece, quando nel giro di un quarto d'ora arrivano i vigili del fuoco, i viaggiatori sono già usciti dai vagoni sulle loro gambe. Chi spaccando il vetro con il martelletto come Federico, che per attutitire l'impatto ha abbracciato il sedile di fronte «come in aereo», chi precipitandosi fuori dalla carrozza alla disperata ricerca del collega disperso. E' Micaela, 24 anni, di Domodossola, che parla con un filo di voce. Era nella carrozza numero tre, da due anni va su e giù su questa tratta lavorando al servizio bar. Quando il treno è deragliato tra le campagne del lodigiano era con una collega. «Abbiamo sentito un grosso botto, le luci si sono spente e sono scoppiati i finestrini. Mi sono messa al riparo sotto al banco del bar, la mia collega si è rifugiata nel nostro bagno. Eravamo terrorizzate, soprattutto per il ragazzo che lavora con noi ed era nella carrozza uno. Temevamo di non rivederlo più». Se l'è cavata anche lui con «tanta paura e contusioni su tutto il corpo», è andata peggio a Xavier Sanchez, addetto alle pulizie, con caviglia e femore rotto.

Scendere da quel treno, racconta Chiara, trent'anni, psicologa milanese in trasferta ad Arezzo, è come sentirsi dei miracolati: «Non si capiva cosa stesse succedendo. Mi sono aggrappata ai braccioli, sarà durato quaranta secondi, ma a me sono sembrati dieci minuti. Quando ho toccato terra mi sono guardata attorno e ho capito quanto siamo stati fortunati: la locomotiva era girata dalla parte opposta rispetto al senso di marcia». Alex, 28 anni, ha pensato fosse finita: «Se ti ribalti con un treno a 300 chilometri all'ora non pensi che rimani lì a parlare». La paura unisce, un ragazzo fin lì estraneo è seduto di fronte a lui e si ritrovano a stringersi la mano. Fino a che il treno si è fermato: «Siamo salvi». Dei ventotto passeggeri, dipendenti esclusi, la maggior parte stava dormicchiando e l'incoscienza ha raddoppiato lo shock: prima il boato che scuote e sbalza dalle poltrone, i vetri che esplodono, poi le luci che si spengono e le valigie che cadono dalle cappelliere «Sono stati venti secondi di montagne russe - è la terribile esperienza di Alessandro Rosato, medico romano - Io mi trovavo in bagno e mi sono sorretto in tutti i modi. Quando sono uscito, la prima persona che ho visto era un addetto del personale con una maschera di sangue». Solo una volta scesi «ci siamo accorti che la testa del treno si era staccata ed era dall'altra parte della casetta. Siamo dei sopravvissuti».

