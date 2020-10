LA TRAGEDIA

La terra ha tremato alle 13.51 ora locale. Una scossa forte, di magnitudo 6,7 della scala Richter, con epicentro 16 chilometri a Nord Ovest dell'isola greca di Samos, e ipocentro a una profondità di dieci chilometri. Interi palazzi crollati a Smirne, la maggiore città turca del mar Egeo, mentre la facciata di una chiesa e vecchie abitazioni hanno riportato gravi danni anche a Samos. Dodici i morti nella terza città della Turchia, due - purtroppo giovanissimi - sull'isola greca. Ed i feriti, sempre a Smirne, sono oltre quattrocento: gli abitanti hanno vissuto momenti di enorme panico, con palazzi alti sino a otto piani che si sono sbriciolati in pochi secondi.

LA DISPERAZIONE

Secondo il ministro degli interni del governo di Ankara, Suleiman Soilou, sono almeno sei i palazzi totalmente crollati, mentre in altri venti si registrano crolli parziali. Macerie, grida di disperazione ma anche un silenzio surreale di chi spera, accanto ai soccorritori. Scene che riportano alla mente altre tragedie, simili nella loro tremenda ripetizione, come quelle de L'Aquila.

Molti, anche in Turchia, hanno iniziato a scavare a mani nude tra le macerie, in mezzo a enormi nuvole di polvere, alla ricerca dei propri cari. Moltissimi sono infatti i dispersi. Si è messa subito in moto anche la macchina della Protezione Civile turca, lAfad, che è riuscita a salvare più di settanta persone. In almeno diciassette palazzi crollati, delle persone sono rimaste intrappolate. Migliaia di abitanti di Smirne, per motivi di sicurezza non sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Per molte delle prossime notti, saranno ospitati nelle moschee della zona, che hanno spalancato le proprie porte.

Già della prime ore dopo la tragedia, ci si è iniziati a domandare se molti crolli e gran parte delle morti si potevano evitare. Vale a dire, se in fase di costruzione sono stati rispettati gli standard antisismici. A Samos il terremoto è costato la vita a due studenti del liceo di 15 e 17 anni, che erano appena usciti da scuola. Al momento della scossa, si trovavano in una via molto stretta, con palazzine vecchie ed in parte disabitate. Il crollo di un'intera facciata non gli ha lasciato scampo, vani i tentativi immediati dei pompieri ellenici di riuscire ad estrarli vivi. In Grecia, sono state ferite nove persone ma nessuna, fortunatamente, è in pericolo di vita.

Come previsto, dopo la scossa, lo tsunami. Il mare si è ingrossato e l'acqua ha invaso numerose strade dell'isola, trascinando moltissime macchine e imbarcazioni, come è successo anche in Turchia.

Malgrado la tensione diplomatica riguardante l'Egeo e Cipro, il premier greco Kiriakos Mitsotakis ha comunicato telefonicamente con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, perché «qualunque differenza vi sia, in questi momenti, il popolo greco e turco devono rimanere uniti». Si sono parlati anche i ministri degli esteri di Atene ed Ankara, Dendias e Cavusoglu, ed hanno deciso che i due paesi sono pronti ad aiutarsi a vicenda - per tutte le necessità dettate dall'emergenza - anche nei prossimi giorni. Da parte sua, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che anche l'Europa è pronta a fornire tutto l'aiuto necessario.

FINO AD ATENE

La scossa è stata avvertita distintamente in tutte le isole del Dodecanneso, come anche ad Atene, e Mitsotakis ha deciso di rinviare di ventiquattro ore il messaggio televisivo con il quale ci si attende che annunci nuove, e più severe misure per il contenimento della pandemia da coronavirus.

I sismologi sottolineano che si è attivata una faglia di circa quaranta chilometri, poco a Nord di Samos. Il sisma di ieri è da considerarsi quello principale, ma secondo il direttore dell'Istituto di Geodinamica Ellenico, Akis Tselentis, la serie di scosse di assestamento (la più forte, di magnitudo 5,1 della scala Richter, si è registrata nel tardo pomeriggio), potrebbero continuare persino per dei mesi, e nessuno può escludere anche dei nuovi, piccoli tsunami.

Teodoro Andreadis Synghellakis

e Fabio Veronica Forcella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA