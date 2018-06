CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAGORIZIA Il male di vivere, la paura di perdere il lavoro quando hai famiglia e magari sei l'unica persona che tira avanti la baracca. Un licenziamento, allora, o un trasferimento in una sede di lavoro molto lontana, può diventare un macigno insostenibile, specialmente se di problemi ne hai già altri. Allora ti può venire in testa di mollare e farla finita. Tanti i casi, purtroppo. Come quello che ieri, nel Centro Stampa di Savogna d'Isonzo, in Friuli, ha sconvolto tutti. IL RITROVAMENTOUn padre di famiglia di 49 anni si è...