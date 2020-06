LA TRAGEDIA

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) Un breve giro in motorino, senza indossare il casco. La trasgressione del sabato sera di due adolescenti si è trasformata nella tragedia che ha distrutto due famiglie. Vittoria De Paoli, 14enne di Maser iscritta al liceo classico e con alle spalle diversi ruoli in fiction cinematografiche e spot pubblicitari, è morta la notte tra sabato e domenica all'ospedale di Conegliano. Vi era arrivata circa due ore prima, dopo essere rimasta coinvolta in un gravissimo incidente mentre sedeva come passeggero sulla Vespa Piaggio 125 guidata da un amico di 16 anni ora ricoverato in gravi condizioni a Treviso. Ad assistere alla tremenda scena un'altra coppia di giovanissimi, anche loro in sella a uno scooter e senza il casco in testa.

L'INCIDENTE

Sabato sera Vittoria era arrivata a Farra accompagnata dai genitori Moreno e Paola Salvador per partecipare a una festa organizzata da amici. Sarebbero tornati a prenderla a mezzanotte. Alle 22.45 invece un boato ha squarciato il silenzio del piccolo borgo pedemontano. All'incrocio tra via Rialto, via Cal Nova e via Borgata Grotta, dove si dipartono le strade verso le vigne, uno scooter è piombato con violenza su un palo della luce e una ringhiera. Il mezzo, una Vespa Piaggio 125, proveniva da via Rialto ed era diretto in via Cal Nova, perciò avrebbe dovuto affrontare una leggera svolta a destra. Esattamente dal lato opposto è invece andato a infilarsi, come avesse allargato troppo la curva. Sull'asfalto nessun accenno di frenata, ma i corpi esanimi di due ragazzi. Hanno appena trent'anni in due: sono Vittoria, 14 anni di Maser, e un 16enne di Valdobbiadene. Alla guida della Vespa c'era il ragazzo, che a bordo di quello scooter di proprietà del padre si muoveva abitualmente e che aveva usato per raggiungere la festa. Sul sellino posteriore, stretta a lui, Vittoria. Nessuno dei due aveva il casco: lo hanno confermato i carabinieri e anche i primi residenti accorsi a soccorrerli. E non lo indossavano nemmeno i due amici che a quel tremendo incidente hanno assistito in prima persona. Quattro erano infatti i ragazzi che si erano allontanati dalla festa. I due maschi avevano inforcato i rispettivi scooter e caricato le ragazze. In questo, nessuna violazione: compiuti i 16 anni è possibile guidare motocicli con cilindrata fino a 125 cc e, dal 2015, anche trasportare un passeggero (a patto che il mezzo sia omologato).

I SOCCORSI

A trovarli pochi istanti dopo sono stati i membri di una famiglia, richiamati dal fragore, che hanno prestato loro i primi soccorsi e chiamato il 118. Nei confronti di Vittoria e dell'amico sono state praticate le manovre di rianimazione e, una volta stabilizzati, sono stati e trasferiti rispettivamente al Ca' Foncello di Treviso e all'ospedale di Conegliano. Fin da subito le loro condizioni sono parse gravissime. Il 16enne per l'intera durata delle operazioni è rimasto incosciente. Aveva una gamba rotta e respirava a fatica, mentre Vittoria dopo i primi minuti priva di sensi si è parzialmente ripresa tanto da mettersi a sedere contro la ringhiera e da scambiare qualche parola. Aveva riportato pesanti ferite al viso e al collo, ma tra i due è stato inizialmente il giovane amico a far temere maggiormente per la sua vita. Invece, due ore dopo, il cuore della 14enne ha smesso di battere. All'1.10 il verdetto: Vittoria è morta, troppo gravi le ferite riportate. Continua invece a lottare per sopravvivere il ragazzo. I rilievi sono stati curati dai carabinieri. E se la dinamica è pressoché del tutto chiara, restano da accertare le cause della fatale perdita di controllo della Vespa. Fondamentali saranno le testimonianze rese dagli amici che hanno assistito all'incidente e del gruppo più ampio che, pochi minuti dopo, ha raggiunto in massa il luogo della tragedia chiamato dai superstiti. I militari dovranno fare luce anche sullo svolgimento della festa e sullo stato psicofisico dei ragazzi nel momento in cui si sono messi alla guida. Lo scooter è in un'autorimessa a Moriago, sotto sequestro: anche le analisi sul mezzo potranno contribuire a ricostruire l'accaduto. A ieri non erano state formalizzate accuse con rilevanza penale.

Serena De Salvador

