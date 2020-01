LA TRAGEDIA

È morta nel paradiso africano del windsurf e del kitesurf, incastonato fra il deserto del Sahara e l'oceano Atlantico, nel sud del Marocco. Eva Valerio, 30enne vicentina nata a Thiene ma residente a Montecchio Precalcino, era scomparsa sabato durante una vacanza con un amico marocchino. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto ieri, nella spiaggia di Boutalha, al trentunesimo chilometro della laguna di Dakhla: secondo i primi riscontri, la ragazza sarebbe annegata.

IL MISTERO

È stata l'emittente Dakhla Tv a dare conto delle laboriose ricerche, durate ventiquattr'ore, della giovane che pareva sparita nel nulla. Non vedendola tornare nel camper con cui erano partiti, l'amico aveva lanciato l'allarme. In questo modo erano scattate le indagini dalla Gendarmeria reale marocchina, attorno a quello che sembrava un fitto mistero, tanto da impegnare i militari in «sforzi faticosi» secondo quanto riferito dalla televisione locale. Finché alla vigilia dell'Epifania è stata compiuta la macabra scoperta: il cadavere di Eva è stato trovato in acqua, non lontano dal bagnasciuga, secondo quanto documentato dalle riprese effettuate sul posto. Stando a ciò che è stato riferito dalle autorità alla stampa, al suo arrivo all'obitorio dell'ospedale di Agadir il corpo non avrebbe mostrato «alcuna traccia di ferite o sangue», il che farebbe propendere gli inquirenti per l'ipotesi di un annegamento.

GLI ACCERTAMENTI

Per saperne di più, comunque, bisognerà attendere i risultati dell'autopsia, che è stata disposta dal procuratore della regione di Dakhla. Gli accertamenti hanno incluso anche l'interrogatorio del compagno di viaggio della donna, che tuttavia avrebbe partecipato attivamente alle ricerche. Per questo, pur non escludendo del tutto nessuna ipotesi, al momento gli investigatori propendono per la pista dell'incidente. Intanto la Farnesina ha fatto sapere che, «in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Rabat e il consolato generale a Casablanca, sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della connazionale deceduta». Duplice l'impegno dei ministero degli Esteri: «Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari si mantengono in stretto contatto con le autorità locali, che stanno svolgendo le opportune verifiche del caso, e con i familiari della vittima, a cui stanno fornendo ogni possibile assistenza».

IL CORDOGLIO

Proprio su richiesta della Farnesina, i carabinieri hanno informato la famiglia Valerio della disgrazia. Nel frattempo Giovanni Battista Casarotto, sindaco di Thiene, è stato contattato da un cittadino originario del Marocco che abita in paese: «Nel sito dei marocchini in Italia spiega era stato lanciato un appello per rintracciare la famiglia della vittima, che risultava nata a Thiene». I genitori e la sorella abitano però a Montecchio Precalcino, dove in serata il primo cittadino Fabrizio Parisotto ha dato voce al cordoglio dell'intera comunità: «Mi dicono che Eva era in Marocco per lavoro, nell'ambito turistico. Per ora non sappiamo di più, ma è un dolore per tutti noi».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA