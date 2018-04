LA TRAGEDIA È di almeno un centinaio di morti, in maggior parte bambini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAÈ di almeno un centinaio di morti, in maggior parte bambini e donne, il bilancio delle vittime dell'attacco chimico in Siria che, secondo la denuncia dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), il regime di Bashir al Assad ha sferrato da Douma, roccaforte dei ribelli e principale città della Ghouta orientale, periferia di Damasco. Il raid risale a sabato e nel corso della giornata di ieri l'ong, vicina alle forze anti-Assad e con sede a Londra, ha aggiornato sul numero dei morti, dai primi 40 poi passati a...