La tragedia di Binasco, manager suicida 25 anni fa trascinò il Pci in Tangentopoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMILANO Si è impiccato appendendosi a una corda nel portico di casa, a Tortona. Accanto a lui c'erano due lettere, sequestrate dai magistrati. Chiedo scusa a tutti, scrive, spiegando anche il motivo per cui ha deciso di uccidersi. Una triste storia in cui si sommano problemi familiari a guai economici, un buco milionario di cui non era responsabile e al quale non è riuscito a far fronte. A trovare il corpo di Bruno Binasco, 74 anni da compiere il 6 agosto, manager alessandrino plurindagato e più volte arrestato ma sempre assolto ai...