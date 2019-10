CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIAdal nostro inviatoTRIESTE Ha scaricato due Berretta d'ordinanza. Era una furia. I colpi esplosi, dai 15 ipotizzati in un primo momento, sono diventati 16. Cioè tutti quelli a disposizione. Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che in Questura a Trieste ha ucciso l'agente scelto Pierluigi Rotta e l'agente semplice Matteo Demenego, era incontrollabile. E poteva provocare una strage ancora più grave di quella commessa in un venerdì di follia. Ha sparato all'impazzata, sfiorando poliziotti e dipendenti della Questura,...