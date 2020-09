LA TRAGEDIA

dal nostro inviato

PONSO (PADOVA) È scappata in un attimo al controllo della madre ed è finita sotto l'auto in retromarcia del nonno. Così è morta ieri mattina a Ponso, nella Bassa Padovana, Safiyya Bouchakour di soli 16 mesi, figlia unica di una giovane coppia marocchina, ben integrata nel paesino disperso nella campagna quasi al confine con il Polesine.

La piccola aveva mosso i suoi primi passi un paio di mesi fa e ora aveva imparato a correre, con fare incerto, ma veloce. Così in un battibaleno è riuscita a coprire i cinque-sei metri che separavano la porta di casa dall'auto del nonno che stava uscendo in retromarcia dal vialetto per andare al mercato e a bere un caffè. Ahmed Bouchakour, 55 anni, non ha potuto fare nulla, impossibile scorgere la piccola dallo specchietto retrovisore: l'ha travolta, seppur a bassissima velocità. Un colpo in testa e poi è finita sotto l'auto. Safiyya è morta immediatamente e le urla strazianti di mamma Rachida hanno squarciato il silenzio della campagna della Bassa in una delle ultime assolate e afose domeniche d'estate. La madre è stata portata in ospedale dopo un malore mentre il nonno è indagato, quale atto dovuto, per omicidio colposo.

DOMENICA MATTINA

Tutto è successo ieri mattina intorno alle 10, quando il nonno paterno Ahmed Bouchakour, bracciante agricolo come il figlio Nour Eddine, è uscito di casa vista la giornata festiva per fare un salto a un vicino mercato e al bar.

Un'abitudine consolidata della domenica, per impegnare il tempo mentre in casa la moglie assieme alla nuora preparano il pranzo. Insomma, tutto come sempre, non fosse per il fatto che la nipotina Safiyya, che ha iniziato a camminare un paio di mesi fa, ha ora imparato anche a correre. Ha inseguito il suo adorato nonno, che però non si è accorto di lei. Quando mamma Rachida si è resa conto che la sua piccola non era più in casa, il suocero aveva già acceso l'auto e ingranato la retro, mentre la bambina era ormai dietro la macchina: Safiyya è finita così sotto lo pneumatico dopo una botta in testa che l'ha uccisa immediatamente.

Il nonno sentita la botta è uscito dalla macchina e ha visto la nipotina esanime. L'ha presa in braccio e l'ha portata sul divano dentro casa. Aveva una vistosa ferita alla testa e non reagiva. I vicini intanto hanno allertato il 118 che ha inviato l'elicottero. I soccorritori del Suem quando sono arrivati, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile qualsiasi manovra di rianimazione.

Ancor prima dell'elisoccorso sono arrivati sul posto i carabinieri della Compagnia di Este, che hanno dovuto allertare nuovamente il Suem per le condizioni di mamma Rachida che ha avuto un malore dopo aver visto morire la sua unica figlia, nata a Monselice il 3 maggio dell'anno scorso.

LE INDAGINI

I militari hanno posto sotto sequestro la Volkswagen Passat nera. Il corpo della bimba è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il magistrato della Procura di Rovigo, che non ha ancora deciso se disporre l'autopsia, intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagare il nonno è un atto dovuto per permettere lo svolgimento delle indagini, anche se, da una prima ricostruzione, sembra chiaro che la morte della piccola sia frutto di un tragico incidente.

Nella piccola casetta di Ponso, suddivisa in più unità abitative, ieri mattina era tutto un viavai di parenti e amici della coppia. Le donne si sono strette attorno alla nonna, mentre gli uomini, a testa bassa, si erano concentrati attorno a nonno Ahmed, una volta tornato dalla caserma dov'era stato portato per le prime deposizioni. «Il nonno era sempre gentile con lei, la prendeva in braccio. Si vedeva che le voleva bene» racconta un cugino del papà.

Anche il sindaco Matteo Chiodin è corso nell'abitazione della coppia. «È una cosa spaventosa. Da genitore non riesco a immaginare il dolore per la morte di un figlio. Questi ragazzi sono brave persone. Il papà parla benissimo l'italiano ed è un gran lavoratore racconta il primo cittadino . Negli anni le amministrazioni hanno aiutato questo nucleo familiare attraverso i pacchi spesa, soprattutto quando con loro abitava anche una zia della bambina, insieme ai figli piccoli». Ieri mattina in quell'incidente non è morta solo Safiyya. Con lei se n'è andato anche un pezzo di cuore di genitori e nonni, impotenti di fronte a questa tragedia.

Marina Lucchin

(ha collaborato

Maria Elena Pattaro)

