LA TRAGEDIA COSENZA Sono almeno otto i morti (4 donne e 4 uomini) nelle Gole

LA TRAGEDIACOSENZA Sono almeno otto i morti (4 donne e 4 uomini) nelle Gole del Raganello a Civita, nel cosentino, dove il torrente ingrossato dalle piogge ha travolto due gruppi di escursionisti. Per il momento all'appello mancano 5 persone mentre ventitré sono state tratte in salvo. Tra loro anche un bambino e una bambina, quest'ultima soccorsa in ipotermia ed elitrasportato all'ospedale civile di Cosenza.LE OPERAZIONII circa 70 soccorritori intervenuti sono riusciti a recuperare solo uno dei corpi delle vittime: si tratta di una ragazza di...