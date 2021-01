LA TRAGEDIA

CORTINA È morto travolto dall'imponente massa di neve di una valanga scesa per 900 metri lo scialpinista Paolo Pitscheider, 50 anni, della Val Badia (Bolzano). Il suo corpo è stato rinvenuto sotto uno spessore di 80 centimetri di manto bianco in Val Travenanzes, in territorio di Cortina d'Ampezzo, al confine con la Provincia autonoma di Bolzano.

L'ESCURSIONE

Pitscheider era partito con due compagni da Capanna Alpina, nella zona dell'Armentarola, per compiere il giro delle Cime di Fanes; i tre hanno risalito il Valon de Cianpestrin, per superare forcella Casale, a 2.760 metri di altitudine, fra i monti Casale e Cavallo, a breve distanza dal Bivacco della Pace. Da lì sarebbero scesi in Val Travenanzes, lungo un entusiasmante pendio innevato, con 900 metri di dislivello, per rientrare al punto di partenza attraverso forcella Lagazuoi e la lunga discesa della pista da sci dell'Armentarola. L'incidente è avvenuto nel momento in cui i tre hanno scollinato. I soccorritori hanno ricostruito la dinamica, sentiti i compagni: loro hanno affrontato la discesa uno alla volta; quando è stato il turno di Pitscheider, è passato un poco più in alto, è incappato in un cumulo di neve ventata ed è caduto, ha quindi preso velocità sul distacco di neve, che lo ha trascinato in un vallone a fianco di quello lungo il quale i tre avrebbero dovuto scendere.

L'ALLARME

I due amici di Pitscheider sono scesi sino a metà valanga, nel tentativo di aiutarlo, ma sono stati fermati da salti di roccia. Ricevuto l'allarme, poco dopo le 11, i soccorritori hanno potuto subito avvalersi delle coordinate, fornite dai due compagni di escursione, esperti ed equipaggiati. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato alla base della immensa colata di neve e ha iniziato a risalirla, dal basso verso l'alto, in ricognizione. In breve tempo l'apparecchiatura elettronica Artva dell'eliambulanza ha captato il segnale emesso dallo strumento che lo scialpinista portava con sé. Sbarcati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila hanno completato la ricerca e hanno individuato il punto in cui si trovava Pitscheider. Hanno quindi iniziato a sondare la neve, hanno trovato il corpo e l'hanno estratto dalla neve. Nel frattempo l'elicottero era andato a imbarcare altri due soccorritori della stazione Cnsas di Cortina e due militari del soccorso alpino dei Carabinieri. Sbarcato anche il personale medico, ha constatato il decesso dell'uomo. Con una manovra in hovering, l'elicottero ha caricato a bordo i due compagni per trasportarli a valle, per poi provvedere al recupero della salma. Attrezzatura e soccorritori sono stati infine riportati sull'aviosuperficie di Fiames, a Cortina, alla base dell'elicottero dell'Air service center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi.

PERICOLO VALANGHE

La passione per la montagna e l'esperienza di Paolo Pitscheider non sono bastate per farlo tornare a casa. Il bollettino Dolomiti neve e valanghe di Arpav Veneto indica in questi giorni un pericolo di grado 2 moderato. Il freddo mantiene a debole coesione la neve superficiale; gli strati superiori del manto nevoso hanno in generale migliorato il loro consolidamento, anche se a profondità di 40 e 80 centimetri sono presenti strati fragili di brina di superficie ricoperta. Devono tenerne conto le persone, molto numerose, che si dedicano all'escursionismo a piedi o allo scialpinismo, in questo particolare inverno, nel quale non è consentita la pratica amatoriale dello sci alpino. Le ingenti nevicate delle ultime settimane hanno creato un ambiente davvero affascinante, ma comunque infido, da non sottovalutare.

