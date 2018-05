CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIACHIOGGIA (VENEZIA) L'Evdokia colpisce per la seconda volta in due anni. Un 56enne padovano, Mauro Baldina, di Piove di Sacco, ha perso la vita nei pressi del famigerato relitto dove, nel marzo 2016, era morto il vicentino Giovanni Pretto. Se si tratti di un semplice malore o di una condotta imprudente da parte di qualcuno, lo stabiliranno le indagini nei prossimi giorni. Il magistrato di turno, per ora, ha disposto il sequestro della salma, in attesa della decisione su un'eventuale autopsia.L'incidente è accaduto verso le 10. Da un...