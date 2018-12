CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIACATANIA Avrebbe ucciso la moglie e i figlioletti di 4 e 6 anni, per poi togliersi la vita. Una tragedia a cui i parenti non riescono a dare una spiegazione. Nessuno riesce a comprendere come mai Gianfranco Fallica, 35 anni, consulente finanziario, abbia ucciso la compagna Cinzia Palumbo, sua coetanea, e i loro bambini, Gabriele e Daniele, nella loro casa di Paternò, grosso centro agricolo a 30 chilometri da Catania, in viale Lobertà. È il nonno materno a dare l'allarme e a scoprire i corpi senza vita. Aveva una copia delle chiavi...