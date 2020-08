LA TRAGEDIA

CAORLE (VENEZIA) Una strada buia di campagna, un ponte che toglie la visuale e due moto che corrono verso casa, in direzioni opposte.

E poco dopo, due corpi sull'asfalto. Il sangue. Poco più in là quattro ruote all'aria, due per parte. Lo schianto sulla strada per il mare è stato terribile: i due scooteristi si sono scontrati frontalmente e per loro non c'è stano niente da fare.

L'incidente è accaduto ieri sera verso le 21 alle porte di Caorle, nel Veneziano. Le vittime sono entrambe del posto: Enrico Bellinazzi 50 anni, di Ottava Presa, da poco diventato padre, e Pierluigi Dorigo 67 anni di Caorle. Tutto dovrà essere chiarito dall'indagine della Polizia locale della cittadina di mare, che è intervenuta per i rilievi e per accertare cause e responsabilità. Entrambi i motociclisti stavano tornando a casa, quando di sono scontrati: un impatto frontale, terribile, lungo la strada alla periferia di Caorle, nella località di Sesta Presa, che si allunga dallo svincolo autostradale di San Stino fino al mare.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima sommaria ricostruzione l'incidente si è verificato in prossimità di un ponte, che non avrebbe permesso ai due motociclisti, in sella ai loro scooter di vedere oltre. Con la visuale ostruita, uno dei due potrebbe aver invaso la corsia opposta e l'impatto è stato devastante. Nell'impatto frontale fra i due grossi scooter, in un tratto di strada completamente al buio, sono volati a diversi metri di distanza.

Subito sono stati allertati i soccorsi, arrivati con il personale del 118 del Punto di primo intervento di Caorle, i vigili del fuoco di Portogruaro e la polizia locale. Arrivati sul posto, i sanitari hanno tentato di salvare la vita ai due motociclisti, ma ormai non c'era più nulla da fare.

UNA SCENA TERRIBILE

«Lo scenario che si è presentato era simile a quello di una guerriglia» hanno raccontato alcuni testimoni. I corpi delle due vittime sono finiti a circa 300 metri di distanza l'uno dall'altro, con gli scooter completamente distrutti e i pezzi volati un po' ovunque lungo la carreggiata e ai lati della strada.

Ai vigili del fuoco è toccato il delicato compito di recuperare le salme, che presentavano numerose e profonde ferite. Informato il magistrato della Procura di Pordenone, competente per questa zona del Veneto orientale, è stato disposto anche l'intervento del medico legale. Al dottor Antonello Cirnelli di Portogruaro toccherà il compito di indagare sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni psico-fisiche dei due conducenti al momento dello schianto.

I cadaveri sono stati quindi trasferiti in obitorio a disposizione della Procura. Non è escluso che il magistrato disponga anche gli esami autoptici per capire se vi sia stato un malore da parte di una delle due vittime e se ciò possa giustificare una perdita di controllo del mezzo.

La strada è stata bloccata dalla Polizia locale per permettere le operazioni di soccorso. Inevitabili le code che si sono estese per quasi 5 chilometri, con tanti vacanzieri che stavano raggiungendo i lidi di Caorle per il weekend di Ferragosto. Gli utenti sono stati quindi invitati a percorrere gli abitati di Ca' Cottoni e Ca' Corniani, lungo l'argine del fiume Livenza per raggiungere la loro meta. Solo nella tarda serata la viabilità è tornata alla normalità.

La ferale notizia si è presto diffusa nonostante l'ora tarda e ha sconvolto due comunità. E le famiglie delle vittime si sono chiuse nel dolore per la perdita dei loro cari

Marco Corazza

