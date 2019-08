LA TRAGEDIA BERGAMO Non ce l'hanno fatta i due ragazzini di 16 e 17 anni, di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIABERGAMO Non ce l'hanno fatta i due ragazzini di 16 e 17 anni, di origine pakistana, che venerdì sera sono stati recuperati dai soccorritori nelle acque del lago d'Iseo all'altezza di Tavernola Bergamasca dove, poco dopo le 18, si erano immersi per un bagno pur non sapendo nuotare.I due si chiamavano Waqas e Hassan Muhammad e avevano rispettivamente 16 e 17 anni: il primo abitava con i genitori e altri due fratelli - tra cui Awais, il diciottenne che ha tentato di soccorrere entrambi rischiando a sua volta di annegare ma soccorso...