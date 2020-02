LA TRAGEDIA

BELLUNO Non era la prima volta che scalava una cascata di ghiaccio: un'attività molto suggestiva e affascinante ma che, al tempo stesso, richiede grande preparazione e capacità tecnica. Ieri pomeriggio, in Val Visdende, nel territorio di San Pietro di Cadore, confine nord della regione, qualcosa è andato storto. Hubert Kuchernig, 56 anni, austriaco, ha perso la vita dopo un volo di quasi cento metri. La dinamica è ancora al vaglio del soccorso alpino della Guardia di Finanza ma non è escluso che a tradire l'ice climber possa essere stato un errore tecnico.

LA SEQUENZA

Sono passate da pochi minuti le 15 quando Kuchernig, che si trova con una compagna ad effettuare la scalata, inizia la fase di discesa della cascata di ghiaccio Carpe Diem, in Comelico. La salita, effettuata correttamente durante le ore più calde della giornata, è filata senza intoppi. La prima ad iniziare le manovre di discesa è la donna, una slovena. Procedono in corda doppia. Kuchernig cala la donna dal secondo tiro al primo tiro. Qui lei si mette in quella che viene tecnicamente chiamata sosta, a quaranta metri dal suolo. Lui inizia la manovra per raggiungerla. È a quel punto che qualcosa va storto. Avviandosi a scendere forse cambia appiglio. Ma su questo non c'è certezza. Ciò che i testimoni hanno confermato è che iniziando la fase di discesa precipita al suolo. Il corpo è stato trovato un centinaio di metri più sotto, in una fessura tra la cascata e una vecchia slavina. Su cosa abbia determinato la caduta nessuno si sbilancia. Dal cordino, assicurato a un cespuglio di pino mugo, che può aver ceduto, fino all'errore tecnico. Al momento nessuna ipotesi viene scartata. La corda a cui era attaccato l'escursionista è stata controllata con attenzione dai tecnici del soccorso alpino della finanza. Attentamente è stato controllato anche il freno. L'attrezzatura era in buono stato. Escluso categoricamente, invece, che nell'incidente possano aver avuto un ruolo le temperature particolarmente miti di questi giorni e un eventuale cedimento della parete di ghiaccio. I soccorritori della finanza, che procedono con compiti di polizia giudiziaria, hanno provveduto a sentire la versione della donna che si trovava con lui. Ad essere sentiti sono stati anche alcuni testimoni che si trovavano però a una distanza tale che non avrebbe permesso loro di vedere altro oltre al volo e allo schianto.

I SOCCORSI

Sul posto si è portata l'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso per poi atterrare nelle vicinanze.

Una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico, tra loro anche Gino De Zolt storico ice climber ed esperto soccorritore, assieme all'equipaggio della Guardia di finanza di Auronzo, ha quindi raggiunto il luogo dell'incidente accompagnando anche il medico dell'equipaggio. I soccorritori sono saliti dove si trovava il corpo dello scalatore e dove il medico ha solamente potuto constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta per la rimozione la salma è stata estratta dalla fessura, è stata ricomposta e imbarellata. Calata per una trentina di metri fino alla base della cascata, è stata infine accompagnata alla strada per essere affidata al carro funebre.

SETTIMANA FUNESTA

Kuchernig è la terza vittima nelle cime dolomitiche venete in una settimana: mercoledì a perdere la vita era stato lo scialpinista veneziano Giovanni Gatti di 75 anni, precipitato sulla discesa del Nuvolau a Cortina. Quarantotto ore dopo un incidente era invece costato la vita a una turista americana 51enne precipitata sul Bus de Tofana, sempre a Cortina. A rimanere ferito in quell'incidente anche la guida che accompagnava gli escursionisti, il 49enne Paolo Da Pozzo. Una lista di tragedie che nel primo pomeriggio di ieri si è allungata ulteriormente.

Andrea Zambenedetti

