LA TRAGEDIA

AVEZZANO Una lite improvvisa, per motivi tutti da decifrare. Lui afferra un coltello da cucina e ferisce la moglie al collo, allo stomaco e al fianco sinistro. Lei, sanguinante, riesce comunque a divincolarsi dalla furia dell'uomo e a fuggire. Lui esce dalla finestra e si aggrappa, al quarto piano, restando appeso nel vuoto e gridando «aiuto, aiuto». Un vicino, richiamato dalle grida, va sul piazzale e tenta disperatamente di attutire la caduta, senza riuscirci.

E' ancora difficile dare un perché alla tragedia che ha scosso Avezzano, nella domenica delle elezioni per eleggere il nuovo sindaco. Soprattutto perché è maturata in un contesto all'apparenza insospettabile. Vittorio Emi è morto nel trasporto verso l'ospedale: 70 anni, prossimo alla pensione, dai modi pacati e sempre disponibile, era un cardiologo conosciutissimo e stimato. Sua moglie Paola Lombardo, 67, altrettanto: commerciante, titolare della storica profumeria Iride, nel cuore del centro storico. Ora anche impegnata in politica: è candidata alle amministrative con una lista civica a sostegno dell'ex sindaco, Giovanni Di Pangrazio. E' stata operata d'urgenza, ha perso molto sangue. I medici le hanno probabilmente salvato la vita: la prognosi non è stata sciolta, è in Rianimazione, ma il rischio più grande dovrebbe essere alle spalle. Spetterà ora ai carabinieri capire come possa essere esplosa una follia simile.

Dai primi accertamenti appare strutturato un elemento: non c'erano stati episodi-spia. Forse qualche lite sì come ha raccontato un conoscente -, ma nulla che potesse far pensare a un epilogo così tragico. Si è parlato, in particolare, di un qualcosa che potrebbe ruotare attorno alla condizione di uno dei due figli, nessuno dei quali vive nella casa della centralissima via Monte Grappa. Al momento solo chiacchiere o poco più. Per questo gli inquirenti ascolteranno nelle prossime ore parenti e conoscenti per cercare di rendere più solido possibile il contesto e ricostruire l'esatta dinamica. Da quanto si è appreso ieri tutto sembra essere scattato al rientro della donna dalla spesa, visto che è stato trovato uno scontrino. In cucina matura la lite, seguita dalle coltellate. Il medico fugge in camera e scavalca da una finestra, in preda allo choc. Lo racconta bene Tonino Bianchi, l'assicuratore 56enne che ogni mattina, all'ingresso del palazzo, si scambiava il buongiorno con Emi: «Gridava aiuto aggrappato alla finestra e poi si è lasciato andare. Ho cercato di tenere il corpo, ma non ce l'ho fatta».

Stefano Dascoli

