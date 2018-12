CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAANCONA È stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo (Ancona), in cui sono morte sei persone, dei quali una mamma e quattro minorenni.Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso ieri davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare.Il 17enne è...