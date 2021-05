Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAALTIVOLE (TREVISO) Si era alzata ancor prima dell'alba per arrivare puntuale alla casa di riposo Umberto I di Montebelluna. Precisa e con la vocazione ad aiutare il prossimo, la 19enne Elisa Girolametto teneva moltissimo a non sfigurare nel primo giorno di tirocinio universitario. La aspettavano alle 6 e lei, nonostante bastino una ventina di minuti per arrivare a destinazione, alle 5.15 si era messa alla guida della sua Fiat...