LA TRAGEDIA/2

BERGAMO Un bambina di 3 anni è morta soffocata mentre si trovava con la famiglia nella sua abitazione di Carobbio degli Angeli (Bergamo). La piccola avrebbe ingerito delle batterie di una sveglia. La bambina avrebbe dato subito segnali di difficoltà nella respirazione, tanto che la famiglia, in condizioni di disagio sociale, l'ha portata subito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Inutili i tentativi messi in atto per salvarle la vita: la piccola è morta e le è stata già effettuata l'autopsia. Domani alle 15 i funerali a Carobbio degli Angeli.

L'INDAGINE

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo sulla morte ed ha già dato il via libera alle esequie funebri.

LA FAMIGLIA

I genitori, con i cinque figli si erano trasferiti da circa un mese dal campo nomadi di Calcinatello (Brescia) alla casa degli zii a Carobbio degli Angeli. Ieri il padre ha notato il vano delle batterie di una radiosveglia aperto: dopo aver chiamato il 112, sono giunti sul posto i sanitari che hanno portato d'urgenza la piccola in ospedale.

La procura ora vuole verificare se vi siano state delle omissioni da parte dei genitori nella vigilanza della bimba: la famiglia di nomadi vive in condizioni disagiate.

