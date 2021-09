Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAVITTORIO VENETO (TREVISO) «Vaccinatevi, per favore. Avete ancora la possibilità di fare in modo che non vi capiti quanto è successo a noi. Preghiamo tutti di ascoltarci: vaccinatevi contro il coronavirus». È straziante ascoltare le parole che arrivano adesso da Tiziana Michelet, 62 anni, moglie di Virginio Ilves Parpinello, l'indipendentista veneto che aveva scelto di non vaccinarsi, mancato domenica mattina a 65 anni....