LA TESTIMONIANZA

Quando ha scoperto di avere contratto il coronavirus si è barricata in casa, ha avvisato le persone con le quali era stata a contatto e poi ha comunicato la notizia su Instagram. La showgirl Antonella Mosetti racconta di essere stata attentissima e di avere rispettato le norme, ma non ha dubbi: «Abbiamo abbassato la guardia troppo presto. Ho fatto un video per sensibilizzare le persone, può succedere a tutti, io sono stata molto attenta». A Porto Cervo è stata anche al Billionaire: «Non è possibile dire se ho preso il virus nel locale, ma sicuramente l'ho preso in Sardegna. Al Billionaire lo staff era scrupoloso, indossavano tutti la mascherina, io l'ho anche comprata da loro perché è bellissima, nera, in tessuto. I clienti invece non erano così attenti. Probabilmente dopo mesi di lockdown, ci siamo sentiti sollevati, convinti di avere sconfitto il virus. E invece non era così». E ricorda la calca nel centro di Porto Cervo, ma anche in Puglia, dove era stata in precedenza. La showgirl ammette: una ventina di amici sono positivi. Ma è certa che molte persone non ammettano di aver contratto il virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA