CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZA PADOVA «È un miracolo, è un miracolo!. A ripeterlo è don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, l'organizzazione non governativa con sede a Padova che coagula attorno a sè i camici bianchi desiderosi di investire tempo e competenze, in un mix di sudore e bisturi, per la causa del continente nero. E Damiano Cantone, precipitato ieri mattina in Sud Sudan a bordo di un volo di linea mentre stava per andare ad aiutare mamme e bambini - e incredibilmente salvatosi - era uno di loro. Uno del Cuamm. Il veivolo...