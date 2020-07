LA TESTIMONIANZA/2

ROMA Si viaggiare, ma con la sicurezza che il bonus vacanze venga accettato. Ci sono strutture che dicono no al voucher se si prenota solo per un weekend o se non si raggiunge una determinata soglia di spesa, che in alcuni casi può arrivare a mille euro. Risultato? A certi viaggiatori, che nelle prime ventiquattrore di vita del bonus hanno effettuato una prenotazione, è stato chiesto di spendere almeno il doppio del voucher in loro possesso. È successo pure a una famiglia della Capitale, che ieri ha segnalato l'accaduto all'Unione nazionale consumatori. Marito, moglie e due figli stavano prenotando una struttura sulla costa laziale per la fine del mese: il costo del soggiorno ammontava a circa 560 euro, dunque avrebbero dovuto sborsare di tasca propria soltanto 60 euro.

La mattina si erano collegati all'app Io, che dopo aver compiuto le verifiche del caso aveva attribuito al nucleo il bonus, identificato da un codice alfanumerico associato a un codice Qr, con segnalato l'importo a cui aveva diritto la famiglia. Però quando il titolare dell'albergo ha detto loro che per incassare lo sconto da 500 euro, previsto dal decreto Rilancio, avrebbero dovuto spendere almeno il doppio di quella cifra, sono stati costretti a rinunciare alla vacanza. «È legale questo comportamento? Abbiamo appreso la notizia quando eravamo sul punto di convalidare la prenotazione», racconta la famiglia di Roma con un Isee sotto i 40 mila euro e un'estate in città davanti a sé. Si tratta di un esempio tra tanti, ma rende l'idea di quello che sta succedendo. Così il presidente dell'Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona: «Il bonus vacanze forse non è la soluzione ideale, ma è comunque meglio di niente. In questa fase può aiutare il settore del turismo, in forte difficoltà, invogliando a partire chi prima non aveva intenzione di andare in vacanza. Sarebbe stato meglio eliminare l'Iva su alberghi e pacchetti turistici, fino a settembre. Ma il lato buono del bonus è che va tutto alle famiglie, mentre un provvedimento sull'Iva sarebbe andato a vantaggio anche delle imprese turistiche. Sul lungo termine bisogna ridare capacità di spesa alle famiglie perché tornino a fare le ferie, ciò però richiede tempo e una riforma fiscale complessiva».

Francesco Bisozzi

