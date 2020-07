LA TESTIMONIANZA/1

ROMA Il primo ospite con la sua famiglia e sconto voucher arriverà oggi nel villaggio turistico di proprietà del gruppo a Stintino in Sardegna. E altri sono già pronti con le valigie. «Abbiamo ricevute diverse richieste da stamattina per le nostre strutture. Anche se due terzi dei bonus sono stati richiesti per il saldo di prenotazioni effettuate anzitempo, e solo un terzo ha riguardato nuove prenotazioni. Vediamo come continua nei prossimi giorni» racconta Martina Zanchetta, figlia del fondatore del gruppo Geturhotels proprietario di 17 strutture per un totale di circa 8.00 posti letto, localizzate nelle più belle e rinomate zone di vacanza estive e invernali italiane, come il Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina, il club resort Stintino Country Paradise in Sardegna o l'hotel Palace Corte dei Tusci in Toscana. «Abbiamo deciso di accettare il voucher vacanze anche perché altrimenti non sei più concorrenziale» confessa. Ma non manca qualche perplessità sulla formula del credito di imposta: «Noi anticipiamo lo sconto, sperando che poi ci sia la capienza per il credito di imposta».

Ieri, poi, primo giorno di operatività del voucher, non sono mancati problemi di collegamento con la piattaforma delle Agenzie delle Entrate. «Prima di dare l'ok al cliente, dobbiamo ottenere la conferma delle credenziali. I miei collaboratori mi hanno detto che stamane (ieri, ndr) per molte ore è stato praticamente impossibile».

In questo momento il gruppo si sta orientando nel confermare lo sconto voucher per le prenotazioni di almeno una settimana. Per i clienti si tratta comunque di un risparmio non da poco, 500 euro in alcune strutture possono rappresentare per una famiglia di 4 persone un risparmio medio del 30% con punte anche del 50%.

«Mi sembra un po' basso il tetto Isee a 40.000 euro» osserva Martina. A ogni modo - tira le fila - «il voucher è utile, ma non credo che a conti fatti per gli albergatori farà grandi differenze. È troppo tardi, chi ha deciso di non fare le vacanze difficile che cambi idea per il voucher. Per alcune strutture che hanno sempre avuto una clientela più internazionale, nel caso nostro penso agli hotel a Jesolo o anche a Marina di Ravenna, il voucher difficilmente compenserà l'assenza degli stranieri, per cui non conviene aprire».

Gi.Fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA