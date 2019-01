La tesi delle toghe: quei 177 naufraghi sequestrati per motivazioni politiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOROMA La scelta di non fare sbarcare i 177 migranti della Diciotti per il Tribunale dei ministri di Catania non è stato un atto politico che, in quanto tale, sarebbe insindacabile e sottratto all'autorità giudiziaria. I giudici, nelle 53 pagine con cui chiedono al Senato l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, spiegano perché il titolare del Viminale sarebbe responsabile di sequestro di persona aggravato. La scelta di bloccare nel porto di Catania i migranti, per 5 giorni non era giustificata da ragioni di ordine...