LA RICERCA

TRIESTE La terza dose del vaccino, almeno nel primo periodo che segue la somministrazione, torna di nuovo a proteggere anche dal contagio. E non solo dal rischio di sviluppare le forme più gravi del Covid. È una conferma - confortante - che arriva da uno studio compiuto sul campo dalla task force anti-Covid del Friuli Venezia Giulia.

In una delle regioni più colpite dal contagio, è stato possibile misurare il comportamento del virus nelle diverse fasce d'età, distinguendo soprattutto le platee più coperte dalla dose booster del vaccino da quelle che ancora si limitano alle prime due somministrazioni. E il risultato è stato incontrovertibile: dove la terza dose è penetrata di più, il contagio è letteralmente crollato, mentre dove i richiami sono ancora troppo bassi il virus dilaga.

I NUMERI

Gli ultraottantenni del Friuli Venezia Giulia sono avanti con le terze dosi. Nel dettaglio, due cittadini su tre (il 62 per cento) hanno già ricevuto il richiamo booster. E nell'ultima settimana proprio in quella fascia d'età il contagio è crollato. Le persone con oltre 80 anni, infatti, hanno contribuito solo per il 4 per cento al monte totale dei nuovi positivi rilevati dalla Protezione civile. E nessun morto, sempre negli ultimi sette giorni, aveva ricevuto la terza dose del vaccino. Lo stesso vale per i reparti di Terapia intensiva, che non accolgono cittadini con il booster.

Si passa poi ai settantenni, che sono leggermente indietro rispetto ai più anziani ma che comunque godono di una copertura del 30 per cento se si parla di terze dosi. E anche in questo caso i numeri, che non hanno colore, non sanno mentire. I cittadini con un'età tra i 70 e i 79 anni, infatti, costituiscono solamente il 9 per cento dei contagiati totali registrati in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana. «La terza dose è fondamentale per far tornare alto il livello di protezione in tutte le fasce d'età - ha spiegato l'infettivologo di Pordenone, Massimo Crapis - e per fronteggiare le nuove varianti».

I PIÙ GIOVANI

Per confermare i dati dello studio sulle terze dosi, però, servono i numeri opposti, quelli che fanno riferimento alla popolazione che ancora non ha ricevuto il booster o che contiene il più alto numero di non vaccinati. Tra gli under 20, ad esempio, il contagio sta correndo senza freni. Il 20 per cento dei nuovi casi fa riferimento proprio ai più giovani. Questo nell'ultima settimana. Ieri, invece, nei cittadini del Friuli Venezia Giulia con meno di 19 anni si è arrivati al 25 per cento dei nuovi casi, in un quadro che ha visto numeri altissimi, con 964 positivi cioè il picco della quarta ondata dopo l'illusione di una prima flessione della curva. Anche i trentenni (vaccinati con la terza dose solamente al 10 per cento) registrano tassi di contagio elevati e contribuiscono ai numeri giornalieri per il 16 per cento.

GLI OBIETTIVI

Il Friuli Venezia Giulia sta cercando di accelerare con le somministrazioni delle terze dosi per difendersi dall'arrivo - ormai praticamente certo - della variante Omicron. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo delle 400mila iniezioni relative solamente al booster. Significherebbe riuscire a coprire una buona fetta della popolazione, in una regione che sfora di poco il milione e 200mila abitanti. È una corsa contro il tempo, perché già con la prevalenza della variante Delta, diventata nel corso del tempo normale, si è in presenza dell'ennesimo rialzo dei contagi.

