LA TENSIONE

VO' EUGANEO (PADOVA) A Vo' c'è chi è preoccupato per la sua attività in proprio, temendo di più due settimane di negozio chiuso che il Coronavirus. E c'è chi scalpita per poter fare il tampone che rileva la presenza dell'infezione anche se asintomatica, con la speranza di scoprire di essere sano e quindi di tornare presto alla sua vita normale. Ma non manca chi vorrebbe organizzare una sommossa popolare contro la quarantena obbligatoria che il consiglio straordinario dei Ministri aveva previsto già per ieri ma che in realtà entrerà in vigore solo oggi.

È tutto uno scambio di messaggini, chat, post. Sì, perché la paura di ammalarsi anche solo parlando col vicino di casa o con l'amico di sempre c'è. Eccome. E dunque, dove non arriva il mondo reale, si passa a quello virtuale. Così piazza Liberazione, cuore di Vo', che da giovedì è pressoché deserta, lascia il passo alla pagina social del paesino. È qui che gli abitanti si lasciano andare alle polemiche o si scambiano impressioni e idee.

GLI ESAMI

A tenere banco è, prima di tutto, la questione dei tamponi che devono essere eseguiti sui cittadini in quarantena. Venerdì sera tutti credevano che sarebbero stati fatti già l'indomani, sabato. Invece fino a ieri, nulla. Erano passate le 20 quando dal Comune del sindaco Giuliano Martini, sono arrivate le prime indicazioni. A parlare, sui social prima che sulla pagina ufficiale del municipio, è il consigliere comunale Alessio Turetta che annuncia che i test verranno eseguiti a partire da questa mattina alle 8.30 fino alle 17 alle scuole elementari della centrale via Mazzini, a fianco della farmacia gestita proprio dalla famiglia del primo cittadino. «Si eseguiranno solo mille test per esigenze di laboratorio. I test proseguiranno con altri mille al giorno nei giorni successivi fino alla completa indagine di tutta la popolazione. Si chiede alla cittadinanza di presentarsi ai test in tranquillità senza creare confusione in quanto tutti verranno sottoposti al test». Un post, arrivato dopo ore di attesa, che ha avuto l'effetto di una bomba. Immediatamente si sono scatenate polemiche e preoccupazioni. L'interrogativo generale è: è sicuro stare tutti assieme in fila per il tampone?

«Io di sicuro mia figlia di 8 mesi non la porto in mezzo alla gente. Spero facciano una corsia preferenziale per i piccoli e gli anziani, ma ho poche speranza» sbotta Lisa Biasio. Luigi Spolverato è caustico: «Tutti i locali sono chiusi per evitare aggregazioni e contagio e poi ci riunite in mille? Non è che il rischio è maggiore del beneficio?». E Marzia Gagnolato si preoccupa: «Sono quasi al termine della gravidanza. Come dovrei comportarmi? Ci vorrebbe sì una corsia preferenziale...». Il sospetto la fa da padrone. A Vo' nessuno si fida più dell'altro. Chiunque potrebbe essere malato. Anzi chiunque potrebbe essere il tanto ricercato paziente zero. A farsi portavoce è Barbara de Matteis, che si rivolge direttamente all'amministrazione: «Credo che la proposta di come effettuare i tamponi sia illogica e contraria ad ogni requisito di conservazione di salute pubblica. Cioè stiamo in quarantena e poi ci ammassiamo per il test? E poi se qualcuno di noi è positivo e lo trasmette al suo vicino, andremo in cerca del contatto? O del paziente zero? Credo che non ci sia abbastanza consapevolezza di ciò che si sta facendo. Noi abbiamo sanzioni penali se non rispettiamo la quarantena, ma chi invita a queste operazioni assurde che sanzioni può avere? Perché c'è un'emergenza e l'improvvisazione non è ammessa. Fatevi consigliare dall'ufficio igiene su come fare. Non vogliamo contagiarci se non lo siamo».

Ma la tensione è alle stelle. E c'è anche chi non ce la fa più a sentire solo cattive notizie e che vorrebbe solo tornare alla sua vita normale. Così Moira Biasio lancia una proposta: «Perché non usare il gruppo per raccontare come passiamo questo tempo, ricette, libri da leggere, film consigliati, racconti di vita... qualcosa che tiri su il morale e distragga la mente. Ne abbiamo bisogno tutti. Approfittiamo di questo tempo per fare quelle cose che rinviamo sempre». E Irene riassume tutto nell'esortazione più veneta che si può: «Brava Moira. Duri i banchi!». Vo' non si lascia abbattere dal Coronavirus.

