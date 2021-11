Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TENSIONECHIOGGIA (VENEZIA) Giornate d'ansia, a Chioggia, per la sorte in Etiopia del salesiano Cesare Bullo. Nei giorni scorsi il missionario 80enne sarebbe stato arrestato dalle autorità governative, ma poi rilasciato quasi subito, come conseguenza della guerra civile in corso tra le milizie ribelli del Tigray e l'esercito regolare. Bullo è il direttore del Centro Don Bosco di Addis Abeba dove, insieme ad un altro centinaio religiosi e...