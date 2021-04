Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Sarà perchè le riforme le promettiamo solo. Sarà perchè anche quando siamo costretti poi le cambiamo. Sarà anche colpa di qualche funzionario prevenuto, ma se ieri pomeriggio Mario Draghi non tirava giù dal letto, si fa per dire, Ursula Von der Leyen difficilmente i tecnici del Mef sarebbero riusciti a venirne a capo e il consiglio dei ministri sarebbe slittato chissà a quale giorno. Anche perchè il problema non...