PADOVA Un'eccellenza padovana, uno strumento all'avanguardia e un grande orgoglio per l'Italia. Arriva dal Veneto il primo macchinario esportato in Cina per la sanificazione degli ambienti dal Coronavirus. A darne notizia è l'azienda Idrobase Group, una sede centrale a Borgoricco nella campagna padovana e uno stabilimento a Ningbo, città di quasi otto milioni di abitanti nella provincia dello Zhejian. Sfruttando la tecnologia aerospaziale, la società specializzata nella produzione di idropulitrici per il mercato asiatico e statunitense, annuncia che il proprio stabilimento nell'Estremo Oriente riaprirà grazie ad un'innovazione italiana già validata dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Applicando la tecnologia state-of-the-art utilizzata nelle stazioni aerospaziali americane è stata infatti creata un'unità di sanificazione delle superfici capace di eliminare già nella prima ora e mezza il 95% dei virus presenti nell'ambiente. «Questo innovativo macchinario spiega Giovanni Mastrovito, fisico e direttore scientifico di Pure Air Ion - non si limita a purificare l'aria. Grazie ad un semiconduttore costituito da un materiale a base di particelle di biossido di titanio genera, a seguito di esposizione alla radiazione luminosa, coppie elettrone-lacuna che danno luogo a reazioni di ossido-riduzione, indotte dal contatto con l'acqua per creare radicali ossidrili e con l'ossigeno per creare anioni superossido».

Il tema è molto complesso. «Miliardi di queste specie altamente ossidanti - prosegue Mastrovito - vengono create in miliardesimi di secondo, diffondendo una fitta rete di molecole che sanificano superfici ed ambiente. Attraverso la nuova tecnologia utilizzata, viene prodotta una coltre di ossidanti che, grazie all'azione di luce ed umidità dell'aria, attiva la decomposizione delle sostanze organiche ed inorganiche nocive. È un fenomeno assolutamente naturale - prosegue l'esperto - simile a quanto si verifica durante un temporale».

La ricerca per arrivare ad una strumentazione simile è durata un decennio. Gli ossidanti prodotti da questo sistema, denominato Ahmpp, sono mortali anche per il Coronavirus, ma non danneggiano né le persone, né gli animali domestici. «Tale tecnologia, basata sull'immissione di particelle disgreganti nell'aria, è anche ecologica perché permette un forte risparmio energetico».

C'è grande soddisfazione, ovviamente, nelle parole del presidente di Idrobase Group, Bruno Ferrarese: «Come italiani siano orgogliosi di poter annunciare di essere i primi ad avere affinato una conoscenza che può rivelarsi determinante nel contenere il diffondersi del pericoloso virus, permettendo un normale ritorno alle quotidiane attività: da quelle lavorative alle domestiche, fino a quelle scolastiche. Il nostro - conclude - è un tassello di concreta speranza nella lotta mondiale al diffondersi dell'epidemia».

