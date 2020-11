C'è chi si occupa quotidianamente di animali da reddito, di allevamenti, stalle, impianti. C'è chi si interessa della salubrità degli alimenti di originale animale, come carne e formaggi e chi focalizza la sua attenzione sulla salute e il benessere degli amici d'affezione, a due o più zampe. Sono i medici veterinari del Veneto, ben 2.450 impegnati sia nel pubblico che nel privato, mettendo in campo più gradi di specializzazione che comprendono anche veterinari nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, neurologi, comportamentalisti, odontoiatri, dermatologi, radiologi.E, un futuro molto prossimo, i veterinari potranno occuparsi anche degli umani come richiesto dal governatore Veneto, Zaia.

Il segretario veneto del Sivemp (Sindacato veterinari di medicina pubblica) Maria Chiara Bovo ritiene la categoria disponibile «a partecipare al contrasto dell'epidemia con le nostre competenze epidemiologiche e l'esperienza nella sorveglianza e isolamento dei focolai», ma condanna a priori eventuali «abusi professionali in campo infermieristico o di medicina umana». Lamberto Barzon, libero professionista operante a Padova, è invece il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto.

Barzon, che cosa pensa della proposta di Zaia?

«Noi siamo capaci di effettuare tamponi, li facciamo tutti i giorni ai nostri assistiti animali. La tecnica, l'esecuzione di un prelievo e la sua gestione la conosciamo, certo non per il Coronavirus ma per altre patologie. Qui però c'è un problema: allo stato attuale delle leggi noi non possiamo operare sugli umani, faremo un abuso di professione. Quindi, a mio avviso, o si cambiano le norme o non possiamo farlo. Questa è la mia preoccupazione come rappresentante della categoria. Dopodiché, se l'Ufficio legislativo della Regione piuttosto e quello del ministero trovano il modo di metterci nelle condizioni di svolgere questa mansione... sì, possiamo parlarne».

Dal punto di vista pratico la manualità, la conoscenza, l'esperienza per fare un tampone ce l'avete già: ma immagino che, Covid a parte, agire su un gatto, un cavallo, un coniglio o su un uomo, non sia proprio sovrapponibile...

«Sicuramente. Ci sono anche delle responsabilità diverse. Personalmente la vedo difficile: se le norme vengono adeguate alla situazione siamo pronti a discuterne, naturalmente su base volontaria. Alcuni di noi immagino avranno più possibilità e tempo di altri; poi dovremmo valutare anche l'aspetto economico. Se siamo chiamati a svolgere un lavoro, come tutte le occupazioni aggiuntive va retribuito. Altrimenti è volontariato».

Siete già stati contattati?

«Concretamente non ancora, immagino lo saremo a breve. So che c'era stato un invito al premier Conte tramite una lettera di alcune personalità a livello nazionale che chiedevano l'impiego dei 33mila veterinari italiani nella lotta al Covid. In verità parte di noi lo è già: molti tamponi vengono eseguiti negli Istituti Zoooprofilattici; in Piemonte il tracciamento dei contatti dei Covid+ viene svolto anche dai veterinari. Pubblici, intendo, quelli dipendenti dal Sistema sanitario nazionale. Mi pare che adesso il governatore Zaia abbia chiamato in causa anche i veterinari privati. Ricordo che a grossa fetta dei veterinari si occupa di animali d'affezione come liberi professionisti: a livello nazionale, su 33mila, sono 26mila».

Se il discorso dovesse andare avanti, dal punto di vista operativo, in sintesi e in soldoni come si potrebbe fare?

«I nostri ambulatori certamente non possono essere adattati a fare prelievi su umani. Il veterinario può essere un operatore, senza il coinvolgimento delle strutture veterinarie. E io, comunque, ho bisogno di una normativa che mi autorizzi: immaginate solo gli aspetti assicurativi. Oggi curo cani e gatti, non certo persone, e questo non è un aspetto marginale».

Lei si aspettava una proposta del genere?

«In emergenza tutto è possibile, bisogna capire se lo siamo veramente. E non sono io che lo posso o lo devo certificare».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA