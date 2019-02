La tassa di sbarco tre euro nel 2019 e poi raddoppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELIBERAVENEZIA Il dado è tratto. La tassa di sbarco, o meglio il Contributo di accesso alla città storica di Venezia e alle isole comincerà ad essere applicata dall'inizio di maggio. Per tutto il 2019 con una tariffa flat di tre euro, successivamente, dal primo gennaio 2020, con tariffe differenziate secondo la stagionalità. In poche settimane (la legge di Bilancio è stata promulgata il 30 dicembre) l'amministrazione comunale di Venezia ha predisposto il Regolamento che disciplina l'obolo cui saranno soggetti tutti i turisti non...