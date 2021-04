Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Quota 100 terminerà alla fine dell'anno e questa forma di pensionamento anticipata sarà sostituita da misure a favore dei lavoratori impegnati in «mansioni logoranti». Le poche e scarne righe dedicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al tema previdenza disegnano in realtà un percorso abbastanza preciso, che sembra ridimensionare il cantiere aperto ormai da molti mesi proprio in tema di uscite flessibili. Di fatto...