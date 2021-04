Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Oltre cinque milioni di vaccini in arrivo nei prossimi dieci giorni dovrebbero finalmente consentire di raggiungere le 500mila somministrazioni giornaliere. L'obiettivo sbandierato da settimane da governo Draghi è fissato per giovedì 29 aprile, ma forse sarà raggiunto anche prima.Il target è stato fissato ieri dal Commissario, generale Francesco Figliuolo, che ha reso pubblici gli obiettivi crescenti, Regione per Regione,...