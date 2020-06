LA SVOLTA

ROMA La paura che in Europa la crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus possa avere conseguenze più devastanti di quella sanitaria alla fine ha prevalso. Dal primo luglio l'Unione riapre le frontiere esterne nella speranza di dare respiro a tutti i settori rimasti strangolati dalle misure di lockdown e contenere gli effetti di quella che sarà, secondo le previsioni dell'Ocse, la peggior crisi degli ultimi 100 anni, guerre escluse. Sul fronte interno, l'Austria annuncia lo sblocco della frontiera con l'Italia dal 16 giugno anche se mantiene un invito alla cautela sui viaggi in Lombardia. Semaforo verde anche dalla Germania, con attenzione ancora per i viaggi aerei con la Spagna.

«Oggi abbiamo aperto una grande finestra verso la libera circolazione», ha detto il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg. Vienna consentirà da martedì viaggi in 31 paesi europei, a eccezione di Svezia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna. Schallenberg ha rivolto un appello di «non dimenticare il buonsenso facendo la valige. Vacanze in Salzkammergut (in Austria, ndr), a Caorle oppure a Berlino sono sicure se ci si comporta con responsabilità. La prudenza resta d'obbligo, ma godetevi questa estate». E l'Italia tira un sospiro di sollievo: la stagione turistica estiva non è compromessa. «Grazie amico mio, ti aspettiamo presto in Italia», il messaggio inviato dal ministro degli esteri Luigi Di Maio al collega. Il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, ha addirittura tessuto le lodi dell'Italia, estendendo i suoi «complimenti» (in italiano) per il cammino percorso dall'inizio della pandemia. Ma ha spiegato che resta vigente un avvertimento per la Lombardia, anche se «la situazione è rapidamente migliorata». Pertanto non ci saranno ancora collegamenti aerei verso quella destinazione, ma nel giro di due settimane la situazione verrà rivalutata, nel caso di un miglioramento.

«La riapertura dei confini da parte dell'Austria è un'ottima notizia per il nostro territorio. Continuiamo a lavorare per richiamare i turisti stranieri in Italia che, già nell'ultima settimana, hanno fatto ritorno in Veneto», ha affermato Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento. «Un'altra boccata d'ossigeno per il nostro settore turistico», ha osservato l'assessore al turismo del Veneto, Federico Caner: «Dopo il via libera dato agli aeroporti veneti, ora anche i collegamenti via terra torneranno alla normalità: nei prossimi giorni presenterò un consistente piano di promozione regionale per consolidare il ruolo di protagonista del Veneto nei mercati turistici internazionali». «Ringrazio il presidente della Carinzia Peter Kaiser per aver evidenziato come la battaglia portata avanti dal Friuli Venezia Giulia sia stata determinante per la riapertura del confine austriaco», ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

ATTENZIONE SPAGNA

Da mercoledì stop ai controlli delle frontiere Ue anche dalla Germania. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. «Continueremo a monitorare lo sviluppo della situazione nei paesi vicini», ha spiegato il ministro, che darà ordine di ridurre i controlli progressivamente fino al 15 giugno. Per la Spagna continueranno fino al 21 giugno, per una questione di «reciprocità». La settimana scorsa il governo tedesco aveva già di fatto aperto al turismo dei tedeschi nei Paesi Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA