CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTA PARIGI Con un comunicato congiunto, Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroen hanno affisso ieri mattina le pubblicazioni del loro matrimonio: una fusione alla pari, che avverrà «senza chiudere siti industriali» e con la benedizione dei rispettivi Stati. Le nozze dovrebbero celebrarsi presto per definire un «memorandum of understanding vincolante», ma i consigli di amministrazione hanno approvato all'unanimità le basi.Con il nuovo gruppo, che avrà quartier generale ad Amsterdam, e sarà quotato a New York, Milano e Parigi, nasce un...