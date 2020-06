LA SVOLTA

PADOVA La svolta si è registrata sabato, quando all'entrata si è rivista la gente in coda, anche se a distanza anti-contagio. Non accadeva dalla fine di febbraio, cioè da prima che scattasse il lockdown. Ieri, poi, è arrivata la conferma che per gli Scrovegni è archiviato il periodo di isolamento ed è iniziata la fase di ripresa: 330 gli ingressi, sui 360 attualmente possibili nell'arco della giornata. E per i prossimi giorni le prenotazioni sono di nuovo a livelli-record, con pochissimi posti ancora disponibili. Il fascino del ciclo pittorico di Giotto, dunque, ha richiamato centinaia visitatori da tutto il Veneto, in questo primo ponte festivo post pandemia. Già in mattinata la Cappella è stata presa d'assalto e i turisti, rigorosamente con la mascherina e suddivisi in gruppi da 10 unità che potevano trattenersi al massimo 15 minuti, si sono avvicendati senza sosta per ammirare il ciclo pittorico trecentesco. E più o meno lo stesso è avvenuto nel pomeriggio, mentre il telefono alla biglietteria non ha mai smesso di squillare per le prenotazioni.

Per Andrea Colasio, assessore patavino alla Cultura, il boom registrato dallo scrigno trecentesco non è una sorpresa, anzi. «Dopo un periodo difficile di chiusura forzata in casa - ha sottolineato - adesso la gente ha voglia di respirare bellezza. Certo, durante il lockdown le esperienze multimediali andavano benissimo magari per ammirare il British o il Louvre, ma ora c'è l'esigenza di ri-provare le emozioni che suscita soltanto lo spettacolo dal vivo, quelle che in un certo senso si respirano. E come diceva Bernard Berenson, storico dell'arte statunitense, all'interno della Cappella di Padova, osservando gli affreschi si prova una sensazione tattile, si sentono gli odori e i colori. Impagabile. Ed è proprio questo che ha fatto scattare il primo quasi sold out dopo la quarantena».

L'effetto-traino di Giotto ha incrementato il ritorno dei visitatori anche in altri siti culturali del territorio padovano. Sempre ieri, per esempio, sono state le presenze nella casa di Francesco Petrarca ad Arquà, 70 gli ingressi al Palazzo della Ragione, ben 270 alla mostra dedicata all'egittologo Giovanni Battista Belzoni in corso al Centro San Gaetano e la cui chiusura è stata posticipata, proprio per consentire di recuperare le giornate di stop durante la pandemia.

Lo scorso anno la Cappella degli Scrovegni aveva fatto registrare il numero-record di visitatori, toccando quota 330mila. E il 2020 era iniziato sotto i migliori auspici, tanto da far ipotizzare un risultato ancora migliore, essendoci stato a febbraio un incremento del 38% degli ingressi da Giotto e addirittura del 47,5% a Palazzo della Ragione, con una salita dei ricavi rispettivamente pari al 56 e al 74,2%.

I NUMERI

«Gli ultimi due giorni - ha detto ancora Colasio - ci dicono che la Cultura si è rimessa in moto e questa settimana arriveranno turisti non solo dal Veneto, ma da tutta Italia. L'offerta fa da volano a tutto l'indotto, con ricadute positive per bar, ristoranti, alberghi e negozi. E' evidente che mezzo milione di presenze in più, cioè quelle che erano preventivate per quest'anno, fanno una grande differenza. Importante è adesso che questa progressione geometrica di turisti continui: il primo giorno di apertura da Giotto non era venuto nessuno, il secondo solo una coppia, ma sabato c'è stata la svolta, culminata ieri, quando nella Cappella degli Scrovegni si è sfiorato il tutto esaurito».

Nicoletta Cozza

