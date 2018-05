CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SVOLTANEW YORK Lo storico incontro fra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà, ed entro sabato la Casa Bianca comunicherà il luogo prescelto. Per ora lo stesso presidente ieri si è limitato a negare che il summit avrà luogo nella zona demilitarizzata, dove si sono appena incontrati i leader delle due Coree, Kim e Moon Jae-in. Smagliante di soddisfazione, Trump ha commentato come «un gesto positivo» l'arrivo dei tre cittadini americani che la Corea del nord teneva prigionieri e ha rilasciato in occasione della visita del segretario di...