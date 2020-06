LA SVOLTA

NEW YORK Il divieto di discriminare sul lavoro in base al sesso riguarda non solo uomini e donne, ma - entrando nello specifico - lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer. Il concetto che intuitivamente sembra assodato, è stato oggetto di un parere di fondamentale importanza, espresso ieri dalla corte suprema degli Stati Uniti. Due dei giudici conservatori della consulta, il presidente John Roberts e il neoeletto Neil Gorsuch, si sono schierati con i quattro colleghi di tendenza liberal, e hanno formato una maggioranza di sei contro tre voti, che conferisce particolare autorevolezza all'opinione, e la difende da futuri attacchi in sede giudiziaria. Il dibattito presso la consulta era atteso con ansia da otto milioni di persone che si riconoscono nella comunità lgbtq.

LA LEGGE DEL 64

Alla base della discussione c'è una legge quadro del 1964 sui diritti civili, che aveva stabilito tra l'altro in tema di parità di accesso all'occupazione, che un datore di lavoro non può discriminare un individuo «in base alla razza, al colore, alla religione, al sesso o alla nazionalità di origine». La parola sesso, non prevista nella formulazione iniziale, era stata aggiunta alla lista al termine di un imbarazzato dibattito al congresso. Il termine suonava minaccioso nell'ambito della cultura puritana di un paese. Fu il deputato segregazionista del sud Howard Smith a chiederne l'inclusione. Smith era contrario all'intera legge, e infatti votò contro la sua approvazione. Fece inserire la parola sesso, riferita alle donne che chiedevano parità di diritti, convinto che avrebbe contribuito ad affossare il voto, ma sbagliò la scommessa. Da allora e per i prossimi 56 anni, solo alcuni giudici hanno progressivamente riconosciuto che la categoria sesso proteggeva il crescente numero di identità sessuali che andavano emergendo. I conservatori hanno interpretato la garanzia di non discriminazione come applicabile solo a uomini e donne, e spesso hanno emesso sentenze di convalida di licenziamenti decisi in base alla scoperta della non conformità sessuale di un lavoratore al codice eterosessuale.

IDENTITÀ SESSUALI

L'eco di questo dibattito era ben visibile ieri nell'aula della corte suprema, dove Gorsuch, estensore dell'opinione di maggioranza, ha scritto: «la risposta alla questione è chiara: chi licenzia un lavoratore perché è omosessuale o transgender, lo fa in base a particolarità e ad azioni che non sarebbero stati per lui rilevanti nel caso di una persona di altro sesso. Questo è esattamente quanto la legge intende escludere». I giudici dissidenti Kavanaugh, Alito e Thomas, hanno obiettato che i legislatori del 1964 certamente non pensavano di dover proteggere i diritti di chi negli anni a venire avrebbe manifestato orientamenti sessuali diversi da quelli considerati al tempo. Invece, Gorsuch ha implicitamente argomentato che lgtbq non sono orientamenti, o scelte, ma identità sessuali. E questo apre la porta ad una tutela completa dei diritti dei non eterosessuali.



