LA SVOLTA

LONDRA Niente più pub, ristoranti, palestre, uffici, teatri. Per i britannici è giunto il momento di limitare allo strettissimo indispensabile gli amati contatti sociali per frenare l'avanzata del Covid-19, che senza azioni drastiche rischia di vedere raddoppiare i casi ogni 5 o 6 giorni e che sta attaccando Londra con particolare ferocia.

Lo ha detto il premier Boris Johnson nel primo degli aggiornamenti quotidiani che ha promesso per gestire un'emergenza dominata dalla sinistra frase alcune famiglie perderanno i propri cari prima del tempo pronunciata giovedì scorso. Per ora di provvedimenti vincolanti non ce ne sono e le scuole rimarranno aperte, anche se Johnson, circondato dai suoi due fedeli consiglieri scientifici, Sir Patrick Vallance e il dottor Chris Whitty - due esperti di fama mondiale che il premier tratta con grande deferenza per uno che per tutta la Brexit ha dimostrato una certa sufficienza davanti a dati e cifre - ha preso atto di una situazione che si va aggravando di ora in ora, con 55 morti rispetto ai 36 di ieri, e ha detto che tutte le opzioni saranno valutate nel momento in cui la loro possibilità di essere efficaci sarà maggiore.

RACCOMANDAZIONI

Per ora ha chiesto a chi ha i sintomi febbre e tosse persistente - di autoisolarsi per due settimane insieme a tutti i conviventi, facendo riferimento al sito online del servizio sanitario nazionale e chiamando il numero di emergenza solo in caso di sintomi gravi o di situazioni particolari tipo malattie, gravidanze o età avanzata. Agli ultrasettantenni e a chi soffre di altre malattie è stato suggerito di rimanere il più possibile schermati da qualunque contatto sociale per almeno dodici settimane per non mettere pressione sul servizio sanitario nazionale. Secondo Vallance, consigliere scientifico del governo, gli ultimi dati sul Regno Unito dicono che il Paese è tre settimane dietro all'Italia e non quattro come pensato in precedenza, mentre Londra è qualche settimana avanti rispetto al resto del paese.

EMPIRISMO

Il ministro della Salute Matt Hancock, che nel fine settimana aveva stemperato l'immagine di un governo deciso a raggiungere una vagheggiata immunità di gregge attraverso un 60% di contagi con inevitabili gravi perdite, ha però precisato che al momento è importante che il paese continui a muoversi il più possibile, nei limiti delle raccomandazioni che sono state date. Ad esempio, le grandi adunate, ancora possibili, non avranno più i servizi d'emergenza. Ma anche se per ora tutte le misure sono su base volontaria l'evidenza empirica mostra una Londra silenziosa, con scuole ridotte al minimo e intere classi assenti, uffici deserti, metropolitana vuota come non mai e un numero preoccupante di ambulanze in giro, dopo un fine settimana segnato dalle immagini delle code ai supermercati e delle notizie che anche i grandi siti di spesa a domicilio sono in affanno per far fronte alle richieste.

I britannici sono finalmente consapevoli dell'entità del problema. Mentre l'Oms ha ribadito la sua strategia di testare e isolare, il governo britannico, che ha fatto 44mila tamponi principalmente a persone che mostravano sintomi, ha dichiarato che aumenterà la portata dei test ma ha anche annunciato l'intenzione di mettere a punto un test per rilevare chi è stato contagiato ed è guarito. Chris Whitty, il consigliere medico, ha sintetizzato la strategia del governo in un tentativo di ridurre il numero di morti legate al Coronavirus, e di evitare che il sistema sanitario nazionale collassi sotto il peso dei ricoveri. Johnson ha detto di non aver mai visto niente di simile in tempo di pace e che i londinesi in particolare devono fare particolare attenzione alle misure draconiane annunciate dal governo.

Cristina Marconi

