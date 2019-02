La svolta giudiziaria diventa il vero salvagente di Matteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Una cosa è essere da solo sulla graticola. Un'altra cosa è condividere i carboni ardenti, anche dal punto di vista giudiziario, con gli atri. Il siamo tutti nella stessa situazione, ora che sono finiti sotto indagine per la Diciotti anche Conte, Di Maio e Salvini, diventa un alleggerimento non da poco per Salvini alla vigilia del voto on-line dei grillini e poi di quello martedì in Giunta e infine nell'aula del Senato. Dunque il «mi sento tranquillo», che nei giorni scorsi odorava di dissimulazione da parte del ministro...