La svolta di Trump: sì ai licenziamenti dei dipendenti che cambiano sesso

IL CASONEW YORK Dopo sei anni di impeccabile servizio come direttore di un'impresa di pompe funebri a Detroit, Anthony Williams spiegò al proprietario della ditta che era sua decisione cominciare la procedura medica per cambiare sesso. Anthony sarebbe diventato Aimee, e sarebbe venuto in ufficio vestito in abiti femminili, appropriatamente professionali. Una settimana dopo Anthony-Aimee veniva licenziata. Era il 2013, ed oggi Anthony è diventato pienamente donna, Aimee, e lavora come assistente del medico legale a Detroit, ma non ha...